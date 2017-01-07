В Україні через негоду знеструмило 71 населений пункт у 7 областях – ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що період з 6 по 7 січня внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, хуртовини, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 71 населеного пункту у семи областях.

В Одеській області йдеться про 35 населених пунктів, Львівській 14, Херсонській 10, Миколаївській 7, Кіровоградській 2, Київській 2 і в Черкаській 1 населений пункт.

До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго, мовиться в повідомленні.

У ДСНС також нагадали, що у п’ятницю, 6 січня у зв’язку з погіршенням погодних умов із метою недопущення заторів у русі та оперативного розчищення доріг від снігу було запроваджене обмеження на рух автотранспортних засобів на деяких автодорогах країни в Одеській, Херсонській. Дніпропетровській, Кіровоградській і Черкаській областях. Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України залучено 503 одиниці техніки та 740 працівників, повідомили у службі.

Останніми днями окремі регіони України охопили сильні снігопади й морози.