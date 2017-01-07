Військові повідомили про відбиття ворожого нападу біля Авдіївки різдвяної ночі

Міністерство оборони України повідомило, що вночі українські військові відбили напад противника біля Авдіївки на Донеччині.

Як мовиться в повідомленні, бойове зіткнення відбулося близько пів на першу ночі: «Диверсійна група противника чисельністю до десяти осіб підійшла до наших позицій на відстань сто метрів, після чого відкрила вогонь. Завдяки злагодженим діям військовослужбовців Збройних сил України напад було відбито, ворог відступив».

За повідомленням, унаслідок бойового зіткнення, що тривало близько півгодини, українські військові не зазнали ніяких втрат. «Втрати противника уточнюються», – додали в Міноборони.

В угрупованні «ДНР», яке наразі захопило території, що лежать поруч із Авдіївкою, про цей бій нічого не повідомляли, заявляючи лише про нічні обстріли, за словами бойовиків, з артилерії і танків їхніх позицій біля сіл на півдні окупованої частини Донеччини українськими військами.