«Укравтодор» повідомив про зняття деяких обмежень на низці автошляхів і запровадження нових

Державне агентство автомобільних доріг України повідомило, що зняло деякі запроваджені раніше через негоду обмеження на низці автомобільних шляхів.

Зокрема, як повідомила компанія «Автомобільні дороги України», що належить «Укравтодорові», у Дніпропетровській області знято обмеження руху на ділянках доріг: Н-23 Кіровоград – Кривий Ріг – Запоріжжя, км 161+000 – км 247+830; Р-74 П’ятихатки – Кривий Ріг – Широке, км 203+525 – км 219+395; М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине, км 72+088 – км 98+000; Н-08 Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя, км 296+735 – км 344+000.

При цьому обмеження руху залишаються на ділянках доріг: Н-11 Дніпропетровськ – Миколаїв (через Кривий Ріг), км 1640+000 – км 179+570 (від м. Кривий Ріг до межі з Миколаївською обл.); Н-23 Кіровоград – Кривий Ріг – Запоріжжя, км 81+735 – км 89+000 (від межі з Кіровоградською обл. до н. п. Лозуватка).

У Кіровоградській області рух транспорту відкрито у всіх напрямках, окрім доріг Н-23 Кіровоград – Кривий Ріг – Запоріжжя та М-13 Кіровоград – Платонове. В «Укравтодорі» попереджають, що після 15.00 у разі погіршення погодних умов рух транспорту знову буде обмежено або закрито.

Таке нове перекриття вже сталося в Миколаївській області: вранці оголосили було, що там зняті всі обмеження, наразі тільки для легкового транспорту, та пізніше в суботу там знову заборонили рух усіх видів транспорту на дорогах: М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на Таганрог), км 55+550 (межа Одеської обл.) – км 129+168 (міська смуга Миколаєва); М-13 Кіровоград – Планове (на Кишинів), км 77+432 (межа Кіровоградської обл.) – км 157+067 (межа Одеської обл.).

За змінами в ситуації «Укравтодор» радить стежити у фейсбуці на сторінці «Автомобільних доріг України»: www.facebook.com/avtomobilnidorogu/