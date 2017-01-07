У Міноборони повідомили про зростання числа порушень режиму тиші

Речник Міністерства оборони України з питань антитерористичної операції на окупованій частині Донбасу проти спільних російсько-сепаратистських сил полковник Олександр Мотузяник повідомив, що кількість випадків порушення режиму тиші противником збільшилася на десять у порівнянні з попередньою добою – до сорока двох.

У саму ж різдвяну ніч активність противника дещо зменшилася, за винятком маріупольського напрямку, додав він.

За його словами, всього за минулу добу на луганському напрямку сталося 9 обстрілів підконтрольної Києву території, на донецькому напрямку 6, а найбільше – 25 – сталося, як і раніше, на маріупольському напрямку. Традиційно майже всі випадки порушення перемир’я припали на приморські рубежі – ділянку фронту від Павлополя до Широкина, сказав речник.

Він також підтвердив попередні дані, що за минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, двоє були поранені внаслідок гранатометних обстрілів українських позицій поблизу Новотошківського на луганському напрямку.

В угрупованні «ДНР» тим часом заявили про обстріли його позицій українськими військами протягом попередньої доби, головно на півдні окупованої наразі частини Донецької області, а також на околицях Горлівки. Про спробу нічного нападу його бойовиків на Авдіївку, про яку раніше в суботу повідомляли в Міноборони України, в угрупованні не згадали.

Також про один обстріл за весь попередній день заявили сепаратисти з угруповання «ЛНР».

За домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи від 21 грудня, від 00:00 годин 24 грудня на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримати сторони конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят, але ці обстріли так і не зупинилися. Сторони звинувачують у цьому одна одну і заперечують свою вину.