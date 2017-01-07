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07 січня 2017, Київ 15:16
Новини | Події

«Київавтодор» закликав киян через сніг не їздити власними автами

(ілюстраційне фото)

(ілюстраційне фото)

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Київська комунальна корпорація «Київавтодор» звернулася до киян із проханням на період погіршення погодних умов, за можливості, не користуватися власними автами, а віддати перевагу громадському транспорту.

«Просимо також водіїв бути уважними на дорогах та не залишати свої авто на узбіччях вулиць і доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки», – мовиться в повідомленні «Київавтодору» у фейсбуці:

Київська комунальна корпорація «Київавтодор» звернулася до киян із проханням на період погіршення погодних умов, за можливості, не користуватися власними автами, а віддати перевагу громадському транспорту.

«Просимо також водіїв бути уважними на дорогах та не залишати свої авто на узбіччях вулиць і доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки», – мовиться в повідомленні «Київавтодору» у фейсбуці: www.facebook.com/kievavtodor/

За цим повідомленням, 252 одиниці снігоприбиральної техніки – 85 снігоочисних машин, 96 солерозкидувачів, 57 тракторів зі спеціальним обладнанням та інша техніка – і 21 бригада ручного прибирання, «не зупиняючись ні на хвилину, протягом ночі прибирали вулично-дорожню мережу міста Києва від наслідків снігопаду», і очищення вулично-дорожньої мережі столиці від снігу триває.

Наразі естафету прибирання вулиць і доріг від снігу перейняла денна зміна автодорівців, і нині до очищення доріг залучено 257 одиниць снігоприбиральної техніки і 50 бригад ручного прибирання у складі 355 осіб. Ці роботи триватимуть до повного очищення від снігу вулично-дорожньої мережі столиці, запевнили в «Київавтодорі».

У Києві, як і на значній частині території України, з п’ятниці настало різке погіршення погодних умов, зокрема, значне зниження температури повітря, пориви вітру та сильні снігопади.

За цим повідомленням, 252 одиниці снігоприбиральної техніки – 85 снігоочисних машин, 96 солерозкидувачів, 57 тракторів зі спеціальним обладнанням та інша техніка – і 21 бригада ручного прибирання, «не зупиняючись ні на хвилину, протягом ночі прибирали вулично-дорожню мережу міста Києва від наслідків снігопаду», і очищення вулично-дорожньої мережі столиці від снігу триває.

Наразі естафету прибирання вулиць і доріг від снігу перейняла денна зміна автодорівців, і нині до очищення доріг залучено 257 одиниць снігоприбиральної техніки і 50 бригад ручного прибирання у складі 355 осіб. Ці роботи триватимуть до повного очищення від снігу вулично-дорожньої мережі столиці, запевнили в «Київавтодорі».

У Києві, як і на значній частині території України, з п’ятниці настало різке погіршення погодних умов, зокрема, значне зниження температури повітря, пориви вітру та сильні снігопади.

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