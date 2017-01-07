Рятувальники попередили про ускладнення погодних умов в Україні 7 і 8 січня і поліпшення 9-го

Державна служба з надзвичайних ситуацій України попередила, що, за прогнозами Українського гідрометеорологічного центру, внаслідок переміщення в Україну активного циклону з Чорного моря протягом 7–8 січня на території Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, Сумської, південних районів Київської, східних районів Вінницької областей пройдуть сильні снігопади з утворенням снігового покриву висотою 25–30 см, на Одещині та Миколаївщині до 35 см, сильні тривалі хуртовини, снігові замети, посилення швидкості вітру до 15–20 м/с, у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Полтавській областях відкладення ожеледі на дротах, деревах та дорогах.

У зв’язку з сильними снігопадами та хуртовинами в горах Львівської області та у високогір’ї Iвано-Франкiвської, Закарпатської областей значний (III) рiвень лавинної небезпеки. В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Впродовж 7 січня по західній половині Чорного моря очікується посилення північного вітру 25–28 м/с, висота хвиль 30–50 дм, швидке обледеніння суден, погіршення видимості до 100–500 м.

У Києві приріст снігового покриву очікується в межах 10–15 см, зниження мінімальної температури до мінус 15–18°.

7–8 січня у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях очікують на складні погодні умови: сильні снігопади і хуртовини, снігові замети; у Харківській, Дніпропетровській, Херсонській областях сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах ожеледиця. По Україні, крім східних областей, пориви північного вітру 15–22 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25–30 м/с.

У західних та північних областях різке зниження температури повітря до мінус 11–16°, в Карпатах та Прикарпатті до 20–25° морозу.

9 січня має настати послаблення та припинення небезпечних явищ, інформують в «Укргідрометцентрі».

У ДСНС також звертаються з проханням дотримуватися правил безпеки під час перебування на вулиці, не ходити попід розлогими деревами, електрощитами, лініями електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.