У Сирії від вибуху біля кордону з Туреччиною загинули не менш ніж 20 людей – повідомлення

У Сирії внаслідок вибуху в контрольованому повстанцями місті Азаз біля кордону з Туреччиною загинули не менш ніж 20 людей, повідомило Сирійське бюро спостереження за правами людини, що працює в Лондоні і має інформаторів на місцях подій.

За повідомленням, жертви вибуху, влаштованого перед будівлею суду, – переважно цивільні.

Відповідальності за цей напад іще ніхто на себе не взяв. Повстанці звинувачують у ньому екстремістське угруповання «Ісламська держава», що, на їхню думку, влаштувало вибух замінованого авта.

Місто Азаз є твердинею «Вільної сирійської армії», підтримуваного Туреччиною союзу сирійських повстанських угруповань, які за підтримки Туреччини вибили з цього міста і довколишніх територій бойовиків «Ісламської держави».