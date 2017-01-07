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07 січня 2017, Київ 16:43
Новини | Міжнародні

Після вибуху на півночі Сирії заявили вже про «десятки» загиблих

(ілюстраційне фото)

(ілюстраційне фото)

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У Сирії внаслідок вибуху замінованого бензовоза в багатолюдному центрі контрольованого повстанцями міста Азаз на півночі країни, біля кордону з Туреччиною, загинули «десятки» людей, повідомляють засоби інформації.

Сирійське бюро спостереження за правами людини, що працює в Лондоні і має інформаторів на місцях подій, говорить на цей час про 43 загиблих і ще десятки поранених, серед яких є люди у критичному стані, внаслідок вибуху, влаштованого перед будівлею суду. Турецьке агентство «Анадолу», посилаючись на одного з лікарів в Азазі, пише про не менш ніж 60 загиблих і понад 50 поранених.

Ці дані ще не остаточні.

Інше турецьке агентство «Доган» без посилання на конкретне джерело заявило, що теракт влаштувало екстремістське угруповання «Ісламська держава». Таку ж думку висловлювали й сирійські повстанці, що контролюють місто. Але підтвердження чи заперечення цього наразі немає. Відповідальності за напад іще ніхто на себе не взяв.

Місто Азаз є твердинею «Вільної сирійської армії», підтримуваного Туреччиною союзу сирійських повстанських угруповань, які за підтримки Туреччини вибили з цього міста і довколишніх територій бойовиків «Ісламської держави».

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