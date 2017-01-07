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07 січня 2017, Київ 16:44
Новини | Події

ОБСЄ: сепаратисти впускали на окуповані території тільки по 50 кг вантажів

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Організація з безпеки і співпраці в Європі повідомила, що її Спеціальна моніторингова місія в Україні виявила: сепаратисти не пропускали на окуповані території більш ніж 50 кілограмів продуктів на особу, тоді як норма вивезення з підконтрольної Києву території вже давно збільшена до 75 кілограмів.

Як мовиться в повідомленні місії, у п’ятницю вранці її спостерігачі побували на контрольованому владою контрольному пункті в’їзду-виїзду Мар’їнка біля Донецька, де офіцер Державної прикордонної служби України повідомив їм: зміни до Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, запроваджені ще 28 листопада 2016 року, передбачають право вільно пересувати через лінію контакту товари (крім підакцизних) і харчові продукти для власного споживання, сумарна вага яких не перевищує 75 кілограмів на одну особу.

Того ж ранку члени місії побували й на контрольному пункті угруповання «ДНР» по окупований бік лінії контакту, і там озброєний бойовик цього угруповання заявив, що на захоплені ним території не дозволяється ввозити більш ніж по 50 кілограмів продуктів на особу.

Через високі ціни на окупованих територіях, у першу чергу на продукти харчування й медикаменти, люди, що живуть там, їздять на закупи на вільну територію. Менші норми ввезення цих товарів створюють незручності, через що Київ зі свого боку підняв цю норму.

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