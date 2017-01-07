Російський «Газпром» похвалився рекордними обсягами постачання газу до Європи

Російський газовий монополіст «Газпром» похвалився рекордними обсягами постачання свого газу до Європи через газогін «Північний потік» цими днями, коли температури в багатьох місцях у Європі впали значно нижче від звичних.

За повідомленням «Газпрому», цей рекорд був зафіксований в умовах підвищеного попиту на газ у Європі три дні поспіль – 4, 5 і 6 січня.

Це повідомлення знову привернуло увагу до рівня газової залежності Європи від Росії. Нині контрольований російською державою «Газпром» постачає близько третини всього газу, спожитого у країнах Європейського союзу.

Країни ЄС намагаються збільшити диверсифікацію постачань природного газу. Натомість деякі бізнес-структури підтримують лінію Кремля на збільшення постачань саме російського газу.

При цьому Москва намагається обмежити роль України як транзитної держави. У грудні, отримавши дозвіл Європейської комісії на використання значної частки потужностей європейського газогону, відомого як OPAL, «Газпром» скоротив транзит газу через Україну, наростивши його натомість через «Північний потік». Нафтогазова компанія Польщі PGNiG оскаржила це рішення Єврокомісії в Європейському суді.

Росія також просуває проект газогону «Північний потік-2», що має далі розширити можливості нинішнього першого «Північного потоку» і постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Словаччину. Критики вважають, що, на відміну від уже наявного газогону «Північний потік», планована друга черга не має економічного обґрунтування і є суто політичним проектом Кремля, що має на меті збільшити залежність Європи від російського газу.