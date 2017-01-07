Трамп заявив, що за його президентства Росія більше поважатиме США

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що після його вступу на посаду Росія більше поважатиме Сполучені Штати, ніж це є зараз.

«Мати добрі відносини з Росією – це хороша річ. Лише дурні можуть вважати, що це погано! У нас достатньо проблем в усьому світі без ще однієї. Коли я стану президентом, Росія поважатиме нас набагато більше, ніж вони це роблять зараз. Обидві країни, можливо, працюватимуть разом, щоб вирішити частину з багатьох великих і актуальних проблем і питань у світі!» – написав Трамп 7 січня в мережі мікроблогів Twitter.

За кілька годин до публікації цих висловлювань обраний президент США вкотре звернувся до теми кібервтручання в американські вибори.

«Розвідка чітко заявила, що немає жодних доказів того, що хакерство вплинуло на результати виборів. Машини для голосування не чіпали! Єдина причина зламу погано захищених (серверів – ред.) Демократичного національного комітету, що обговорюється, полягає в тому, що втрати демократів були настільки великі, що вони були повністю збентежені!» – стверджував Дональд Трамп.

Обраний президент Дональд Трамп пообіцяв «агресивні дії» з найперших днів перебування на посаді для боротьби проти кібернападів і захисту американського народу від таких втручань у минулому, заявив у п’ятницю, 6 січня, обраний віце-президент Майк Пенс.

Сам Трамп, вислухавши раніше у п’ятницю звіт спецслужб про кібервтручання Росії у виборчий процес у США, заявив, що планує призначити робочу групу, яка протягом 90 днів із часу його інавгурації 20 січня має подати план боротьби з кібернападами, щоб зупинити їх. За його словами, методи, інструменти і тактика цієї боротьби не будуть предметом публічної дискусії, яка пішла б на користь «тим, хто хоче нам зашкодити». Він додав, що на інших рівнях урядування, бізнесу чи громадської діяльності мають вжити власних кроків, щоб посилити свій захист від кібервтручань.

Але Трамп не сказав, чи погоджується з матеріалами доповіді про російське кібервтручання. Він лише заявив, що зустріч і розмова з керівниками розвідувальних служб були конструктивними.

У розсекреченій частині звіту спецслужб про кібервтручання Росії, зокрема, у виборчий процес, яку теж оприлюднили у п’ятницю, мовиться, що цю кампанію впливу на вибори наказав здійснити президент Росії Володимир Путін. Як мовиться в доповіді, спецслужби США дають таку оцінку «з високою впевненістю»; як пояснювали раніше, таке формулювання означає, що її вважають практично неспростовною.