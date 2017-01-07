До бійців у шпиталь Дніпра завітав різдвяний волонтерський вертеп

У суботу, 7 січня, в Дніпрі, у військовому шпиталі, де лікуються українські бійці із зони АТО, волонтери провели акцію «Дніпровська коляда-2017». Учасники аматорського гурту завітали до солдатів з колядками та щедрівками, а також різдвяним вертепом «на новий лад».

До традиційного дійства з народними героями дніпровські колядники додали нового, але впізнаваного персонажа – «царя Ірода» в короні з зубцями, «як у кремлівської стіни» та «газовою закруткою» на шиї. Традиційний персонаж «Смерть», за версією дніпровських колядників, – сила не зла, а справедливості, що врешті-решт стинає «Іродові» корону.

За словами організатора акції Ганни Бікетової, серед охочих привітати бійців з Різдвом Христовим у такий спосіб цього року зібралися активісти «Спілки української молоді», вихованці безкоштовних курсів української мови, що діють у Дніпрі, переселенці з Донбасу, волонтери. Як зазначила Ганна Бікетова, акція у шпиталях Дніпропетровщини відбувається вже втретє.

«Ми приходимо саме до шпиталів, щоб привітати бійців, які зараз далеко від дому. Різдво – це родинне свято, і сьогодні ми – їхня родина. Сценарій ми переробили з кількох відомих, щось самі вигадали, додали. Взагалі всі наші учасники – не просто виконавці ролей, усі вони волонтери: хтось плете маскувальні сітки, хтось ходить доглядати за бійцями в шпиталі», – сказала Радіо Свобода координаторка.

Усі бійці отримали від колядників солодкі подарунки й рукотворні обереги.

За даними медиків, у Дніпропетровському військовому шпиталі наразі лікують близько 200 військовослужбовців, більшість із них – із травмами та переохолодженнями. За останню добу до закладу доправили 9 бійців із зони АТО, у них загострення хронічних захворювань і травми.

У суботу з різдвяним дійством учасники «Дніпровської коляди» також відвідали пацієнтів у військовому шпиталі селища Черкаського у Новомосковському районі, а також в опіковому центрі 2-ї міської лікарні Дніпра.