Негода на Одещині: майже добу з заметів визволяють транспорт з людьми

На Одещині, де 6 січня суттєво погіршилися погодні умови, рятувальники продовжують визволяти з заметів транспортні засоби з людьми. Вони застрягли на різних ділянках автодороги державного значення M-15 Одеса – Рені. До рятувальної операції залучені підрозділи Служби автомобільних доріг, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби.

Найскладніша ситуація спостерігалася в районі села Холмське (Арцизький район), де ввечері п’ятниці утворився затор з півсотні автівок. Напередодні дістатися до них рятувальникам не вдалося. Близько 70 людей провели різдвяну ніч в автобусі на трасі.

Вдень 7 січня під’їзд до них був розблокований за допомогою тракторів і бульдозера, який доставили залізничною платформою. «Вітер був такої сили, що за півгодини після проходу навантажувача проїхати було вже неможливо», – повідомив у Facebook голова Арцизької райдержадміністрації Сергій Парпуланський.

Постраждалих тимчасово розміщено в сільській школі Холмського, де створено пункт прийому та обігріву, повідомив заступник голови Одеської обласної ради Юрій Дімчогло.

«Мазохісти продовжують їхати далі», – додав очільник Арцизького району, кажучи про тих автомобілістів, які, попри негоду, вирішили не зупинятися.

Біля села Кирнички (Ізмаїльский район Одеської області) в сніговому полоні опинились понад 30 транспортних засобів. Люди, які в них перебували, ночували в місцевому дитячому садку і на автозаправній станції. Харчі, теплі речі, паливо до них доставили в тому числі потужні автомобілі високої прохідності КрАЗ Держприкордонслужби, повідомляє прес-служба відомства.

За даними ДСНС, загалом з початку хуртовини зі снігових заметів в Одеському регіоні витягли 184 автомобілі, в том числі машину швидкої медичної допомоги, яка прямувала на виклик. У звільнених зі снігового полону транспортних засобах перебували понад 500 людей, включаючи 80 дітей.

З 18:00 6 січня рух автотранспорту був перекритий у дев’яти південних районах Одещини.

В зв’язку з очікуваною новою хвилею снігопаду і морозами, які сягатимуть 18 – 20 градусів нижче нуля,Одеська облдержадміністрація 7 січня повідомила про тимчасове перекриття інших автодоріг загального користування (крім траси М-5 Київ – Одеса).