Через обстріли бойовиків на Донбасі поранено трьох українських військових – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє про поранення від початку доби 7 січня трьох військовослужбовців ЗСУ. Це сталося внаслідок 32 обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків, наголошують у штабі АТО.

За цими даними, на Маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії сепаратисти вели вогонь по Водяному, а з мінометів – по Павлополю та Талаківці.

Обстріли з різних видів озброєння, як стверджують українські військові, відбулися також в інших місцевостях на Маріупольському, Луганському та Донецькому напрямках.

«У районі Авдіївки відбулося бойове зіткнення. Напад відбито, бойовики відступили», – також інформує штаб АТО.

В угрупованні «ДНР» стверджують, що внаслідок нічних обстрілів з боку ЗСУ 7 січня в контрольованому бойовиками селі Куликове Новоазовського району пошкоджені чотири житлових будинки.

В угрупованні «ЛНР» не інформували про бойові дії 7 січня.

За домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи від 21 грудня, від 00:00 годин 24 грудня на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримати сторони конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят, але ці обстріли так і не зупинилися. Сторони звинувачують у цьому одна одну і заперечують свою вину.