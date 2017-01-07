Прем’єр Туреччини обговорив із іракським колегою військову присутність поблизу Мосула

Прем’єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим 7 січня в Багдаді провів переговори зі своїм іракським колегою Хайдером аль-Абаді. Дві країни намагаються розв’язати суперечку навколо турецьких військ, що діяли поблизу іракського міста Мосул.

Абаді заявив на спільній прес-конференції, що турецька делегація «наголосила, що це питання буде вирішене належним чином у короткий період часу».

Йилдирим намагався підкреслити важливість суверенітету Іраку. «Ми не допустимо і не братимемо участі в будь-якій спробі або діях на порушення вашого суверенітету», – сказав він.

Близько 500 турецьких військовослужбовців прибули до району Башика, що на північний схід від Мосула торік без дозволу Багдада.

Ірак зажадав їх виведення, заявляючи, що вони порушують іракського суверенітету.

Мосул є одним із центральних пунктів інтенсивної кампанії іракських військ, які підтримують військово-повітряні сили США, курдські та шиїтські ополченці. Ця коаліція прагне повернути собі контроль над містом, у якому нині панують бойовики угруповання «Ісламська держава».