ДСНС контролює ситуацію в областях, де вирує негода – Чечоткін

Ситуація в областях, де спостерігається ускладнення погодних умов, стабільна і перебуває під контролем відповідних служб. Про це, як повідомляє сайт глави української держави, президенту Петру Порошенку доповів керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

За його словами, є незначні ускладнення на дорогах місцевого значення. Усіх, хто потребує допомоги, працівники ДСНС евакуюють та розміщують у точках обігріву у найближчих населених пунктах.

Чечоткін також повідомив про припинення руху автотранспорту на всіх автомобільних шляхах Одеської області з 18:00 7 січня.

У решті областей України, за словами Миколи Чечоткіна, ситуація стабільна і під постійним контролем ДСНС. На дороги місцевого значення по всій Україні виведено три з половиною тисячі одиниць спецтехніки, а регіональні штаби працюють цілодобово.

5 і 6 січня на значній частині території України сталося ускладнення погодних умов. Різке похолодання зачепило західні, північні, частину центральних і південних областей України. На Одещині, Херсонщині та Миколаївщині морози прийшли разом із сильним вітром і снігопадами. Синоптики прогнозують, що до початку наступного тижня відчутно потеплішає.