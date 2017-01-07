У Костянтинівці затримали трьох симпатиків угруповання «ДНР» – начальник поліції Донеччини

Поліція Донецької області затримала в місті Костянтинівка трьох осіб, які в 2014 році активно підтримували угруповання «ДНР». Про це у Facebook повідомив начальник поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін.

За його словами, серед затриманих – чинний на момент початку збройного конфлікту майор міліції, начальник лінійного відділу по станції Костянтинівка, який був звільнений з органів внутрішніх справ лише в листопаді 2014 року.

«Цей персонаж, колишній активний прихильник «ДНР», після подій «русской весны» став вести замкнутий спосіб життя, намагаючись бути непомітним і сподіваючись, що його участь у «ДНР» залишиться невідомою», – повідомив Аброськін.

«Такі ж і двоє інших симпатиків. За їхніми словами, стояли на блокпостах «за ідею», грошей не отримували. Після того, як бойовиків «ДНР» погнали з Костянтинівки, спілкування з «товаришами» не підтримували і вважали за краще залишитися на підконтрольній Україні території», – додав начальник міліції Донеччини.

Служба безпеки України має для колишніх бойовиків уруповань «ДНР» та «ЛНР» програму «На тебе чекають вдома». За її умовами, бойовики, які одумалися і не мають тяжких злочинів за спиною, можуть бути виправдані через суд і повернуться до своєї сім’ї.

Ця програма передбачає, що така особа самостійно зголошується розповісти про участь у сепаратистських угрупованнях. Зокрема, 6 січня сайт спецслужби повідомив, що суд звільнив від кримінальної відповідальності колишнього учасника незаконних збройних формувань, жителя міста Добропілля на Донеччині.