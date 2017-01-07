В Україні знеструмлений 31 населений пункт – ДСНС

Станом на вечір 7 січня, 31 населений пункт у чотирьох областях України залишається знеструмленим. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Станом на 19:00 в Одеській області без світла 22 населені пункти, на Херсонщині та Волині – по одному населеному пункту, а в Миколаївській області – 7 населених пунктів.

У відомстві зазначають, що до відновлення енергопостачання було залучено бригади обленерго.

5 і 6 січня на значній частині території України сталося ускладнення погодних умов. Різке похолодання зачепило західні, північні, частину центральних і південних областей України. На Одещині, Херсонщині та Миколаївщині морози прийшли разом із сильним вітром і снігопадами. Синоптики прогнозують, що до початку наступного тижня відчутно потеплішає.