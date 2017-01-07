У Македонії албанські партії вимагають офіційного статусу для своєї мови

Провідні етнічні албанські політичні партії Македонії вимагають більшої участі в політичних справах країни, зокрема, включення до конституції офіційного статусу для албанської мови

Три партії, які представляють албанську меншину, оголосили про свої вимоги під час переговорів щодо формування нового коаліційного уряду після грудневих парламентських виборів.

Владна консервативна партія ВМРО-DPMNE здобула 51 місце в парламенті, який складається зі 120 депутатів, цього не досить для самостійного формування уряду. Опозиційні соціал-демократи мають 49 місць.

Албанські партії кажуть, що розглядатимуть питання про приєднання до коаліційного уряду лише тоді, коли їхня мова матиме рівний захист із державною македонською.

Етнічні албанці складають близько чверті населення Македонії.