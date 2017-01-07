Шість пасажирських поїздів затримуються через негоду – «Укрзалізниця»

У зв’язку з різким погіршенням погодних умов станом на 22:00 7 січня шість пасажирських поїздів курсують із запізненням. Про це у Facebook повідомляє прес-служба.

За цими даними, швидкісний поїзд №706 Перемишль – Київ іде із запізненням на 1 годину 44 хвилини, це найбільше на цей час відставання від графіка.

«Швидкісний поїзд №748 Львів – Дарниця іде із затримкою на 1 годину. Поїзд №92 Одеса –Костянтинівка відправився з Одеси із затримкою на 29 хвилин. Поїзд №270 Одеса – Харків вирушив із Одеси із запізненням на 41 хвилину. Крім того, менш як на пів години затримуються у дорозі ще два поїзди: №70 Львів – Маріуполь та №74 Львів – Москва. Швидкісний поїзд №732 Київ – Запоріжжя прибув на кінцеву зупинку із затримкою на 28 хвилин», – ідеться в повідомленні.

«Укрзалізниця» приносить вибачення пасажирам за можливі незручності. Наші працівники докладають усіх зусиль щодо скорочення часу запізнення поїздів та очищення колій і переїздів від снігу», – додали залізничники.

5 і 6 січня на значній частині території України сталося ускладнення погодних умов. Різке похолодання зачепило західні, північні, частину центральних і південних областей України. На Одещині, Херсонщині та Миколаївщині морози прийшли разом із сильним вітром і снігопадами. Синоптики прогнозують, що до початку наступного тижня відчутно потеплішає.