В Україні 8 січня утримаються складні погодні умови – ДСНС

На значній частині території України 8 січня утримаються складні погодні умови: сильні снігопади, хуртовини, снігові замети, місцями пориви північно-східного вітру 15 – 20 метрів за секунду, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій.

У Києві 8 січня також зберігатимуться складні погодні умови – сильні снігопади, хуртовини. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, поривчастий. Температура вночі мінус 16 – 18 градусів за Цельсієм, вдень близько 10 градусів морозу.

5 і 6 січня на значній частині території України сталося ускладнення погодних умов. Різке похолодання зачепило західні, північні, частину центральних і південних областей України. На Одещині, Херсонщині та Миколаївщині морози прийшли разом із сильним вітром і снігопадами. Синоптики прогнозують, що до початку наступного тижня відчутно потеплішає.