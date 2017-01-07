Держсекретар США розкритикував Трампа за використання мережі Twitter

Держсекретар США Джон Керрі заявив, що не вважає сторінку обраного президента Дональда Трампа в мережі мікроблогів Twitter добрим способом комунікації з міжнародних політичних питань, передає телеканал ABC News.

«Я не роблю заяви щодо міжнародної політики в Twitter. Не думаю, що 140 символів дозволяють вам адекватно давати раду зі складними виборами, до яких ми вдаємося», – сказав Керрі, відповідаючи на запитання щодо заяв обраного президента Трампа щодо таких міжнародних тем, як Росія чи Тайвань.

Держсекретар висловив надію, що влада США обере інший тип комунікації. «Однак це залежить від нової адміністрації», – зазначив Керрі.

Обраний президент США Дональд Трамп нині використовує сторінку у Twitter для заяв як щодо внутрішньої, так і щодо зовнішньої політики Вашингтона. Зокрема, 7 січня Трамп заявив, що після його вступу на посаду Росія більше поважатиме Сполучені Штати, ніж це є зараз. Перед тим обраний президент США також через Twitter вкотре звернувся до теми кібервтручання в американські вибори.