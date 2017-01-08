В Україні без струму 35 населених пунктів – ДСНС

Станом на ранок 8 січня в Україні через негоду знеструмлено 35 населених пунктів у п'яти областях. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, станом на 7:00 8 січня без електроенергії залишаються 24 населені пункти в Одеській, 7 у Херсонській, 2 у Миколаївській і по одному у Дніпропетровській та Волинській областях.

ДСНС повідомляє, що на ранок неділі автомобільних заторів внаслідок ускладнення погодних умов на території країни залишилось, транспорт, який потрапив у сніговий затор на ділянці автошляху Кринички – Холмське Одеської області, розблоковано, загалом на Одещині ліквідовано 13 автомобільних заторів, з яких вивільнено 262 автомобіля та 5 автобусів.

5 і 6 січня на значній частині території України сталося ускладнення погодних умов. Різке похолодання зачепило західні, північні, частину центральних і південних областей України. На Одещині, Херсонщині та Миколаївщині морози прийшли разом із сильним вітром і снігопадами. Синоптики прогнозують, що до початку наступного тижня відчутно потеплішає.

Найскладнішою була ситуація в Одеські області, там рятувальники визволяли із заметів транспортні засоби з людьми. Вони застрягли на різних ділянках автодороги державного значення M-15 Одеса – Рені.