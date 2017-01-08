Ірак: через вибух у Багдаді загинули щонайменше 12 людей

У столиці Іраку Багдаді стався вибух, внаслідок якого загинули щонайменше 12 людей і 50 дістали поранення. Спрацювала вибухівка, закладена в автомобіль.

Вибух стався у шиїтському районі Джаміла у східній частині міста.

Про відповідальність за вибух наразі не повідомляла жодна організація. Водночас, за серію попередніх подібних атак в Іраку брало на себе відповідальність екстремістське угруповання «Ісламська держава», яке заявляло, що це були напади на шиїтів (представників течії ісламу, яких сунітські ісламісти вважають «віровідступниками»).​

Раніше, 5 січня, у Багдаді сталися два вибухи, через які загинули щонайменше 14 людей. Тоді також спрацювали вибухові пристрої у припаркованих авто.

Останніми тижнями силові структури Іраку і союзні їм місцеві напіввійськові формування за підтримки повітряних ударів коаліції під проводом США поступово визволяють від бойовиків «Ісламської держави» місто Мосул на півночі Іраку, що стало для цього угруповання «столицею» його діяльності в цій країні.