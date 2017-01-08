Тепломагістраль в Одесі, яка подає тепло в госпіталь, відремонтували – Зубко

Ремонт магістральної тепломережі у Приморському районі Одеси завершено, про це повідомив на своїй сторінці у Facebook віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко.

«Тепломагістраль в Одесі відновлено. Теплопостачання в будинки та два соціальних об'єкти відновлено», – написав Зубко.

Внаслідок аварії на теплотрасі в Одесі 35 житлових будинків в Приморському районі (центральна частина міста), військовий шпиталь і обласний тубдиспансер від 7 січня залишались без тепла.​

Водночас, як повідомили кореспонденту Радіо Свобода в Одеській міськраді з посиланням на першого віце-мера Анатолія Орловського, тепло в об'єкти подадуть до кінця дня, 8 січня.

За інформацією міської влади, до ліквідації аварії були залучені кілька бригад комунального підприємства «Теплокомуненерго».

Прорив на двох ділянках теплотраси на вулиці Канатній (між Семінарською та Пироговською) стався 7 січня. Без тепла при 14-градусному морозі залишились понад 3 тисячі людей, в тому числі, пацієнти Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (колишній 411-й військовий шпиталь) та обласного протитуберкульозного диспансеру.