8 січня в Україні погода погіршиться: хуртовини і замети – Гідрометцентр

8 січня за прогнозом українського Гідрометцентру в Україні ще погіршаться погодні умови.

Як повідомляють синоптики, на території Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, Сумської, південних районів Київської, східних районів Вінницької областей будуть сильні снігопади з утворенням снігового покриву висотою 25-30 сантиметрів, на Одещині та Миколаївщині до 35 сантиметрів, сильні тривалі хуртовини, снігові замети, посилення швидкості вітру до 15-20 метрів на секунду, у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Полтавській областях відкладення ожеледі на дротах, деревах та дорогах.

Попереджають також про небезпеку сходження лавин у горах.

Рятувальники ДСНС закликають громадян не ходити під розлогими деревами, електрощитами, лініями електропередач, тому що пориви вітру можуть їх пошкодити.

5 і 6 січня на значній частині території України сталося ускладнення погодних умов. Різке похолодання зачепило західні, північні, частину центральних і південних областей України. На Одещині, Херсонщині та Миколаївщині морози прийшли разом із сильним вітром і снігопадами.

Послаблення морозу та небезпечних явищ прогнозують уже 9 січня.