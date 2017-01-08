Директор Інституту серця відкидає звинувачення у зловживаннях при закупівлі ліків

Директор Інституту серця, кардіохірург Борис Тодуров заперечує звинувачення у закупівлі ліків за завищеними цінами. Його заяву поширила прес-служба медичної установи.

За твердженням Тодурова, Інститут серця змушений був проводити закупівлі термінових витратних матеріалів через те, що їх вчасно не закупило Міністерство охорони здоров'я.

«Через катастрофічну ситуацію з поставками витратних матеріалів із закупівель МОЗ, ми в Інституті серця постійно перебуваємо в критичній ситуації. Кожного дня швидка привозить вкрай важких пацієнтів, яких просто немає чим рятувати. Ми на рік робимо понад 5 тисяч операцій на серці, які вимагають величезних коштів – це кардіохірургія. Склади «витратників» порожні. У 2016 році ми не отримали із закупівель МОЗ ліків та витратних матеріалів більш, ніж на 50 мільйонів гривень. Це саме той тендер, який не провів МОЗ. Цю нестачу доводиться заповнювати самостійно, дрібними партіями, «зараз на зараз», – заявив Борис Тодуров.

Раніше у Facebook Тодуров написав, що ціни, за якими були закуплені медпрепарати, щодо яких лунають звинувачення, не перевищувили граничних, встановлених МОЗ, і якби закупівлю проводила міжнародна організація, вона придбала би препарати за такою ж ціною: «Один з таких наказів МОЗ (№546) від 26.08.2015 встановив оптово-відпускну ціну на «Цефопектам» на рівні 92,20 грн». За розрахунками Тодурова, ціна у 108,52 грн (зафіксована у системі Prozorro) утворилась саме виходячи з граничної, встановленої МОЗ: 92,20 грн х 1,07 (ПДВ) х 1,1 (встановлена гранична торговельна націнка).

Водночас, у заяві виробника препарату, Борщагівського хімфармзаводу, сказано, що для оптових компаній та закладів охорони здоров'я препарат реалізують за ціною не вище 65 гривень з ПДВ.

6 січня юрист і активіст Євгенія Закревська звинуватила Бориса Тодурова у корупції: вона оприлюднила дані системи Prozorro – результати торгів, що свідчать про закупівлю ліків за завищеними цінами.