В Одесі стався вибух у приватному будинку, двоє загиблих – ДСНС

В Одесі внаслідок вибуху в приватному будинку загинули дві людини, про це повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України в Одеській області.

Вибух стався після півночі 8 січня у будинку по вулиці Єфима Геллера. Почалась пожежа, конструкція частково обвалилась.

«Під час ліквідації загоряння та завалу працівниками ДСНС була врятована 90-річна господиня будинку, яка отримала тілесні ушкодження та у стані середньої важкості доставлена до міської клінічної лікарні № 11. Під час розбирання завалу також було виявлено тіла двох загиблих чоловіків», – йдеться в повідомленні.

Пожежу ліквідували після 2-ї години ночі, за попередніми даними, причиною став побутовий газ.