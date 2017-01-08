Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
08 січня 2017, Київ 12:25
Новини | Події

В Одесі стався вибух у приватному будинку, двоє загиблих – ДСНС

Рятувальники працюють на місці вибуху (фото прес-служби управління ДСНС в Одеській області)

Рятувальники працюють на місці вибуху (фото прес-служби управління ДСНС в Одеській області)

Дивитись коментарі

В Одесі внаслідок вибуху в приватному будинку загинули дві людини, про це повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України в Одеській області.

Вибух стався після півночі 8 січня у будинку по вулиці Єфима Геллера. Почалась пожежа, конструкція частково обвалилась.

«Під час ліквідації загоряння та завалу працівниками ДСНС була врятована 90-річна господиня будинку, яка отримала тілесні ушкодження та у стані середньої важкості доставлена до міської клінічної лікарні № 11. Під час розбирання завалу також було виявлено тіла двох загиблих чоловіків», – йдеться в повідомленні.

Пожежу ліквідували після 2-ї години ночі, за попередніми даними, причиною став побутовий газ.

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG