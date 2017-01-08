За добу на сході України поранені шестеро військових – Мотузяник

Доба 7 січня на Донбасі минула без втрат з боку Збройних сил України. Шестеро військових зазнали поранень: троє були поранені біля Троїцького і троє – поблизу Кримського. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його інформацією, на Луганському напрямку протягом доби сепаратисти випустили 31 мінометну міну по позиціях українських військ. Під обстріли потрапили Новозванівка, Новоолександрівка, Троїцьке, Станиця Луганська, Кримського та село Лобачеве. На Донецькому напрямку обстріли зосередилися в районі Донецького аеропорту, на Світлодарській дузі та у горлівському периметрі. Поблизу Троїцького бойовики випустили 9 мінометних мін та стріляли з БМП, повідомив Мотузяник. На Маріупольськомцу напрямку бойовики випустили 6 артилерійських снарядів та 87 мінометних мін. Під обстріли потрапили Водяне і ділянка від Мар’їнки і Павлополя до Талаківки і Широкиного.

У свою чергу, бойовики угруповання «ДНР» повідомляють про обстріли контрольованих ними населених пунктів Саханка, Пікузи (Комінтернове), Ужівка (Ленінське) і Верхньошироківське (Октябрь) Новоазовського району та пошкодження чотирьох житлових будинків. Бойовики «ЛНР» повідомляють про один обстріл з боку ЗСУ своїх позицій в районі села Калинове.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.