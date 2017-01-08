За час негоди із заметів звільнили майже тисячу автомобілів – рятувальники

З початку негоди рятувальники звільнили зі знігових заметів 925 автомобілів, повідомляє Державна служба із надзвичайних ситуацій. У снігових пастках за цей час побували більше двох тисяч людей.

За останню добу зі снігу витягли 582 авто, в яких перебувало 1475 людей. Найбільші затори спостерігались на Одещині. Зокрема, на трасі Одеса – Рені в заторі перебували 60 автомобілів.

Обморожень у транспорті ніхто не отримав, повідомляють рятувальники.

«Людей, які отримали обмороження під час заторів, немає», – сказано у повідомленні ДСНС.

Рятувальні операції проводяться силами ДСНС, Прикордонної служби та служб автомобільних доріг.

Також, за повідомленням Національної поліції, у ДТП, спричинених негодою, протягом доби загинули п'ятеро людей, 45 дістали поранення.