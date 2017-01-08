У Китаї створюють екологічну поліцію для боротьби зі смогом – ЗМІ

У столиці Китаю Пекіні для боротьби зі смогом створять екологічну поліцію, повідомляє сайт британського телеканалу Sky News. Новий підрозділ виявлятиме джерела забруднення повітря, серед яких – промисловість, несанкціоновані підпали сміття і дорожній пил.

За словами мера міста Цай Ци, в Пекіні на 30 відсотків скоротять використання вугілля для виробництва енергії. У сільській місцевості також будуть шукати альтернативний, менш токсичний метод енергопостачання.

Минулого тижня Метеорологічний центр Пекіна повідомив жителям міста про підвищеним рівень небезпеки від смогу. Китай вже третій рік бореться із забрудненням навколишнього середовища, викликаним інтенсивним розвитком промисловості.​