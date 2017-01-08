Російського активіста Ільдара Дадіна етапували в колонію в Алтайському краї

Російський опозиційний активіст Ільдар Дадін прибув у колонію №5 в місті Рубцовськ Алтайського краю. У неділю він подзвонив своїй дружині Анастасії Зотовій і розповів про те, як його етапували до виправної установи.

Дадін зазначив, що під час етапування з ним добре поводилися, але він побоюється нових тортур проти в'язнів у колонії в Карелії після його від'їзду.

5 грудня стало відомо, що Ільдара Дадіна етапували з Сегежської колонії в Карелії, де – за його словами – щодо нього застосовували тортури. Відтоді про його місце перебування нічого не було відомо. Російські громадські діячі, журналісти, письменники і громадські активісти вимагають від влади негайно повідомити, де зараз перебуває активіст.

Ільдар Дадін – єдиний в Росії засуджений за статтею про «неодноразове порушення правил проведення публічних заходів», його засудили до 2,5 років колонії.