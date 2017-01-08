На головній площі Дніпра проходить різдвяний етнофестиваль

На головній площі Дніпра у неділю, 8 січня, відбувається різдвяний етнофестиваль «Країна Мрій різдвяна».

Також уперше на головній площі Дніпра встановили різдвяну шопку, як це традиційно роблять у містах Західної України.

Для відвідувачів фестивалю влаштували майстер-класи з виготовлення різдвяних зірок та ялинкових іграшок із соломи, а також української вишивки.

Просто неба виступають колядницькі гурти, відбуваються майстер-класи з виконання колядок, щедрівок, народних танців.

Також народні гурти презентують гру на старовинних народних вжиткових речах, зокрема, за музичний «інструмент» править дерев’яний рубель та ложка, рогач тощо. Тривають виступи фольклорного колективу «Моравський шлях» і дитячих ансамблів.

Окрім того, дітей розважають традиційними народними іграми та забавами, які етнографи зібрали в різних регіонах України, зокрема, на Слобожанщині.

Увечері для відвідувачів фестивалю виступлять українські гурти й виконавці – «Бурдон», Joryj Kloc, ILLARIA, а також керівник проекту «Країна Мрій різдвяна» Олег Скрипка з «Ле Гранд Оркестром».