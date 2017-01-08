У Вінницькій і Хмельницькій областях обмежили рух транспорту на автошляхах – ДСНС

8 січня у Вінницькій і Хмельницькій областях запровадили обмеження на рух транспорту на автошляхах: на Вінниччині – для всіх категорій транспорту на всіх дорогах державного та місцевого значення, а на Хмельниччині – для всіх категорій транспорту на автодорозі Ярмолиці – Кам’яно-Подільський та для великовагових, великогабаритних транспортних засобів на шляхах м-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знамянка, Н-03 Житомир-Чернівці та Р-48 Кам’яно-Подільський-Сатанів-Війтиця-Білогіря. Про це повідомляє Державна служба з питань надзвичайних ситуацій.

Також залишаються обмеження для руху транспорту на автошляхах Кіровоградської (для всіх категорій транспорту на всіх дорогах), Одеської (для всіх категорій на всіх шляхах, крім дороги Київ-Одеса, де обмежено рух тільки великогабаритних транспортних засобів), Черкаської (для вантажних, великовагових, великогабаритних машин та пасажирського транспорту на всіх автодорогах).

Водночас, у неділю знято обмеження на рух дорогами Миколаївської, Дніпропетровської (за винятком вантажного та пасажирського транспорту на ділянці дороги М-23 Кіровоград-Кривий Ріг – Запоріжжята) і Херсонської областей.

Обмеження руху і аварійність на автодорогах станом на 14:00 8 січня:

5 і 6 січня на значній частині території України сталося ускладнення погодних умов. Різке похолодання зачепило західні, північні, частину центральних і південних областей України. На Одещині, Херсонщині та Миколаївщині морози прийшли разом із сильним вітром і снігопадами.

Послаблення морозу та небезпечних явищ прогнозують уже 9 січня.