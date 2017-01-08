Вибух у приватному будинку в Одесі могла спричинити вибухівка – поліція

Вибух у приватному будинку в Одесі в ніч на неділю могла спричинити вибухівка. Про це повідомляє прес-служба управління Національної поліції в Одеській області.

За даними правоохоронців, під час робіт із розчищення місця вибуху було встановлено: особливості вибуху – вигляд його епіцентру та деякі характеристики – вказують на те, що він «із великою ймовірністю міг статися не внаслідок витоку газу, а від застосування вибухівки».

У поліції уточнили, що загиблі – два чоловіки – «67-річний власник будинку та квартирант-учасник АТО, громадянин однієї з сусідніх держав». Ще одну жительку будинку, віком 97 років, доправлено у лікарню.

Згідно з попередніми висновками експертів, вибух міг статися через витік газу.

Наразі на місці події продовжують роботу рятувальники, слідство триває.