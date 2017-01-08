Троє українських військових поранені впродовж дня у зоні бойових дій – штаб

Штаб української воєнної операції на сході повідомляє про трьох поранених військовослужбовців унаслідок обстрілів із боку проросійський бойовиків станом на 18:00 неділі, 8 січня.

Всього, згідно з останнім зведенням штабу, за день зафіксовано 28 обстрілів із боку проросійських збройних угруповань – зокрема, з забороненої Мінськими домовленостями зброї.

«На маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії обстрілювали Широкине. З мінометів різних калібрів окупанти вели вогонь по Гнутовому, Троїцькому, Водяному та Широкині. По Широкині та Мар’їнці вогонь вели БМП противника. З гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстріляли Павлопіль, Гнутове, Широкине. По Талаківці вогонь вів і танк», – йдеться у повідомленні прес-служби штабу.

Обстріли зафіксовані також на луганському напрямку: за даними штабу, тут обстріли фіксували у напрямку Троїцького та Новозванівки.

«На донецькому напрямку з 82-міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Авдіївці та Луганському. А з гранатометів та стрілецької зброї – по Зайцеву та Авдіївці. По Луганському вогонь вела БМП противника», – повідомили у штабі.

Угруповання «ДНР» у неділю звинувачує українських військових в обстрілах півдня підконтрольної їм частини Донеччини. Угруповання «ЛНР» заявляє про порушення Збройними силами України «режиму тиші» у напрямку села Калинівка.