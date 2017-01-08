Міністр закордонних справ Великобританії Джонсон у США зустрінеться з командою Трампа

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон у неділю вирушив до США, де має намір зустрітися з представниками команди новообраного президента Дональда Трампа, а також лідерами Конгресу.

Згідно з заявою відомства, візит буде коротким, переговори стосуватимуться актуальних питань двосторонніх відносин.

Раніше цього тижня стало відомо, що британський прем’єр Тереза Мей планує навесні відвідати США з візитом.

Великобританія у 2016 році проголосувала за вихід із Європейського союзу. Цей процес, як очікується, приведе до перегляду низки глобальних торговельних угод. Дональд Трамп, зі свого боку, заявляв про намір США переглянути деякі важливі для країни торговельні угоди після того, як стане президентом.

Інавгурація новообраного президента США відбудеться 20 січня.