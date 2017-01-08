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08 січня 2017, Київ 22:54
Новини | Суспільство

Дніпропетровська ОДА запустила музичний патріотичний радіоканал в інтернеті

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Дніпропетровська облдержадміністрація запустила в інтернеті музичний військово-патріотичний радіоканал Front Radio. Про це повідомила радник голови ОДА Ольга Горб.

Радіоканал Front Radio – цілодобовий, на ньому можна прослухати пісні учасників української воєнної операції на сході, волонтерів, а також хіти відомих українських музикантів. Він доступний і як додаток для мобільного телефону.

За даними з облдержадміністрації, відтепер прослухати «пісні, народжені в АТО» (з однойменного всеукраїнського фестивалю, який торік започаткували в Дніпрі), можна не тільки придбавши записаний альбом, а й просто увімкнувши нове радіо.

95% контенту радіоканалу – це українська музика, зазначили в ОДА.

Перший всеукраїнський пісенний фестиваль воїнів «Пісні, народжені в АТО» відбувся у Дніпрі в травні 2016 року. Концерти учасників фестивалю відбулись у різних регіонах країни, був також записаний компакт-диск найкращих пісень із фестивалю.

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