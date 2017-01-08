Обама заявив, що недооцінив можливість іноземного втручання у вибори у США

Президент США Барак Обама заявив, що недооцінив вплив кібератак на демократичну систему у США. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ABC.

«Думаю, я недооцінив рівень, на якому в цю інформаційну еру хакерство може впливати на наші відкриті суспільства, наші відкриті системи, як це може проникати в наш демократичний устрій», – зазначив він.

Барак Обама також заявив, що такий прихований вплив Росії є реальністю і для країн Європи – «перш за все, у колишніх країнах-сателітах, але він зростає і в країнах західної демократії».

«Нам варто звернути увагу на це», – додав президент США.

Барак Обама також наголосив на необхідності зміцнення кібербезпеки США.

5 січня американські спецслужби назвали безпрецедентним кібервтручання Росії у виборчий процес у США. Йдеться про доповідь представників розвідувальних органів США щодо вірогідного впливу Росії на перебіг виборчої кампанії у США з метою вплинути на результат на користь Дональда Трампа.

Згідно з розсекреченою частиною доповіді, таку кампанію впливу міг наказати здійснити президент Росії Володимир Путін. У Росії, однак, відкидають усі звинувачення щодо можливого впливу на вибори президента у США.

Сам новообраний президент Дональд Трамп раніше неодноразово ставив під сумнів заяви американської розвідки про вірогідність такого впливу. 8 січня, однак, в його оточенні заявили, що Трамп «прийняв той факт, що Росія була залучена до кібератак під час виборів».