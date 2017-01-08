Біля лінії розмежування зник зв’язок із трьома українськими військовими – штаб

Штаб української воєнної операції повідомляє про зникнення поблизу лінії розмежування трьох військовослужбовців. Про це йдеться в повідомленні на сторінці прес-центру штабу у «Фейсбуці».

«8 січня 2017 року три військовослужбовці однієї з військових частин, що виконує завдання поблизу лінії розмежування, не повернулись до місця розташування підрозділу. Наразі з ними зв'язок відсутній», – поінформували у прес-центрі.

Інших деталей у штабі не наводять, лише зазначили, що обставини події з’ясовуються.

Увечері 8 січня штаб української воєнної операції повідомляв про майже три десятки обстрілів із боку бойовиків, зокрема – з забороненого Мінськими угодами озброєння. Проросійські угруповання, у свою чергу, звинувачують українську сторону у порушенні «режиму тиші».