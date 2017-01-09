Бойовики на Донбасі здійснили понад півсотні обстрілів, поранені троє українських військових – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє про поранення 8 січня трьох військових внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків. Всього таких обстрілів у штабі АТО нарахували 51.

За цими даними, на Маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії бойовики обстрілювали Широкине, а з мінометів вони вели вогонь по Мар’їнці, Гнутовому, Троїцькому, Водяному, Талаківці та Широкиному.

Також артилерію калібру 122 міліметри сепаратисти застосували по Луганському, що на Донецькому напрямку, твердять у штабі АТО.

Обстріли зафіксовані і в інших місцевостях усіх трьох оперативних напрямків, інформують українські військові.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілі передмість Донецька.

В угрупованні «ЛНР» ше не повідомляли про бойові дії 8 січня.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.