«Укртрансгаз» збільшив відбір газу зі сховищ до 90 мільйонів кубометрів на добу

За два дні, 6 і 7 січня, внаслідок різкого похолодання на значній частині території України компанія «Укртрансгаз» відібрала з підземних сховищ газу (ПСГ) близько 175 мільйонів кубометрів палива. Про це свідчать оперативні дані «Укртрансгазу».

За даними компанії, 7 січня було відібрано майже 90 мільйонів кубометрів, 6 січня – понад 85мільйонів кубометрів.

Середньодобові показники при цьому приблизно вдвічі більші за показники 1 січня, коли на більшій частині території України температура була близькою до нуля градусів за Цельсієм. У перший день року з підземних сховищ було відібрано близько 43 мільйонів кубометрів газу.

За даними «Укртрансгазу», на початок доби 8 січня в українських ПСГ було понад 11 із половиною мільярдів кубометрів газу.

Компанія «Укртрансгаз» експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 українських підземних сховищ газу (ПСГ).

Погіршення погодних умов в Україні зафіксовано з 6 січня. Окрім різкого зниження температури, у різних регіонах зафіксовано також різкі пориви вітру та сильні снігопади. Синоптики прогнозують упродовж поточного тижня поступове зростання температурних показників.