Зі снігових заметів на автошляхах за добу звільнена майже тисяча людей – ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій заявляє зранку 9 січня, що впродовж доби її співробітники звільнили зі снігових заметів 354 автомобілі, в яких перебували 984 людини. Всього ж із 4 січня рятувальники допомогли майже чотирьом тисячам водіїв та пасажирів, ідеться в повідомленні.

«Станом на 7:00 9 січня автомобільних заторів внаслідок ускладнення погодних умов на території країни немає. Громадян, які отримали обмороження, під час заторів не зафіксовано. Залишається обмеження руху автотранспорту на автодорогах у чотирьох областях (Вінницькій, Івано-Франківській, Одеській та Черкаській)», – інформують рятувальники.

Погіршення погодних умов в Україні зафіксовано з 6 січня. Окрім різкого зниження температури, у різних регіонах зафіксовано також різкі пориви вітру та сильні снігопади.