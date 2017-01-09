У Боснії серби святкують окремий від інших громад «День державності»

Боснійські серби 9 січня відзначають «День державності» – свято з нагоди 25-ї річниці проголошення в 1992 році незалежності так званої «Республіки Сербської» на півночі і сході Боснії і Герцеговини. Чверть століття тому ці дії ознаменували початок боснійської війни.

За укладеними в 1995 році Дейтонськими мирними угодами територія, на якій була проголошена квазідержава, стала автономною областю з тією ж назвою – Республіка Сербська.

У вересні 2016 року на референдумі боснійські серби проголосували за збереження свята 9 січня. Це рішення спричинило найбільш запеклі суперечки між високопосадовцями боснійських мусульман і боснійських сербів від часу закінчення війни. Більшість мусульман і хорватів виступили проти референдуму, побоюючись, що Республіка Сербська таким чином може готуватися до відокремлення, руйнуючи хитку федеральну структуру, втсановлену в Боснії після війни.

Конституційний суд Боснії скасував голосування, вказавши, що свято є незаконним, оскільки дискримінує несербське населення. Проте націоналістичний президент Республіки Сербської Мілорад Додік все одно провів референдум, попри рішення суду й тиск з боку США та Євросоюзу. «Ніхто не може заборонити людські почуття або завадити нам святкувати 9 січня», – вказав Додік 6 січня.