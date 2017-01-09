Лідери розділеного Кіпру відновлюють мирні переговори

Грецькі і турецькі лідери Кіпру 9 січня планують за посередництва ООН відновити мирні переговори.

Переговори між президентом Кіпру Нікосом Анастасіадісом і лідером турків-кіпріотів Мустафою Акінчі в Женеві аналітики називають історичною можливістю покласти край конфлікту, який розділяє острів у Середземному морі впродовж багатьох десятиліть.

«Ми не перебуваємо в тій точці, щоб переговори в Женеві позначилися остаточним рішенням. Ми маємо бути обережними», – сказав Акінчі 8 січня.

Анастасіадіс у Twiiter відзначив, що прямує на переговори «з надією, впевненістю і єдністю».

Попередній раунд мирних переговорів, що відбувся в листопаді 2016 року, завершився без прориву.

Кіпр розділений з 1974 року, коли турецькі війська вторглися на острів у відповідь на підтриманий Афінами державний переворот, ініціатори якого прагнули союзу з Грецією.

Лідери турецьких кіпріотів оголосили пізніше про створення окремої держави на півночі острова, але це утворення визнала тільки Анкара.

Міжнародно визнаною державою на Кіпрі є контрольована греками-кіпріотами частина острова. Кіпр також є членом ЄС.