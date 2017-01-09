Мюзикл «Ла-Ла Ленд» здобув рекордну кількість нагород кінопремії «Золотий глобус»

Мюзикл «Ла-Ла Ленд» здобув усі сім нагород, на які цей фільм був номінований оргкомітетом престижної американської кінопремії «Золотий глобус». Це рекордне вшанування для одного фільму впродовж року, попередній рекорд належав нині вже класичним стрічкам «Політ над гніздом зозулі» (1975) та «Опівнічний експрес» (1978).

Актори Емма Стоун і Райан Ґослінґ, які зіграли головні ролі в «Ла-Ла Ленді», взяли призи за найкращу жіночу та чоловічу ролі відповідно. Також серед виграних мюзиклом номінацій – найкраща режисерська робота і найкращий сценарій.

Приз як найкраща драма здобув фільм «Місячне світло» режисера Баррі Дженкінса.

Ветеран американської кіноіндустрії Меріл Стріп здобула нагороду за свої життєві досягнення.

Церемонія вручення кінопремії «Золотий глобус», яка щороку відбувається в Лос-Анджелесі, є другим за значенням таким заходом – після церемонії «Оскар».