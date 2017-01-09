У Польщі помер син екс-президента Валенси

У Гданську знайдений мертвим один з синів колишнього президента Польщі Леха Валенси.

Тіло 43-річного Пшемислава Валенси виявив в його квартирі один із членів родини. Медики не знайшли на тілі ніяких ушкоджень, які свідчили б про кримінальний характер смерті.

Пшемислав – третій з восьми дітей Валенси, чотирьох синів і чотирьох дочок. Цей чоловік мав серйозні проблеми з алкоголем, поліція неодноразово затримувала його за керування автомобілем у стані сп’яніння.

73-річний Лех Валенса був президентом Польщі з 1990 до 1995 року. У 1983 році він був відзначений Нобелівською премією миру за лідерство в польських незалежних профспілках, відомих як «Солідарність».