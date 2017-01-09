Щонайменше 5 поліцейських загинули через напад смертника на КПП поліції в Єгипті

Щонайменше п’ятеро поліцейських загинули внаслідок нападу смертника, який на автомобілі в’їхав у контрольно-пропускний пункт на півночі Синайського півострова в Єгипті.

Під час нападу, що стався 9 січня, поранені ще щонайменше десять людей. За повідомленнями, нападник на сміттєвозі, начиненому вибухівкою, в’їхав у поліцейський пропускний пункт у місті Ель-Аріш.

Потужний вибух зруйнував три поверхи будівлі поліції. Рятувальні роботи тривають.

Відповідальності за вибух наразі ніхто на себе не взяв, раніше місцева гілка екстремістського угруповання «Ісламська держава» здійснювала схожі напади проти сил безпеки на Синаї й у інших частинах Єгипту.