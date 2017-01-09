Поліція: 3 людини постраждали внаслідок вибуху газу в Сумах

Три людини постраждали внаслідок вибуху, що стався у квартирі житлового будинку в Сумах. За попередніми даними поліції регіону, у квартирі стався витік природного газу.

«У результаті вибуху постраждало троє осіб. Господар житла перебуває у реанімації, ще двоє людей з сусідньої квартири госпіталізовані», – йдеться в повідомленні.

Поліція з’ясовує обставини і причини вибуху.

У Сумах 3 січня стався вибух газу в десятиповерховому житловому будинку, внаслідок якого загинула жінка. За даними поліції, вибух влаштував мешканець будинку, що перебуває на постійному обліку в психіатра з відповідним діагнозом.