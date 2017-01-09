Асад заявляє, що готовий обговорювати «все» з опозицією в Астані

Президент Сирії Башар Асад заявляє, що його уряд готовий вести переговори про «все» з опозицією на можливій зустрічі в Астані.

В інтерв’ю французьким журналістам, опублікованому сирійською новинною агенцією SANA 9 січня, Асад заявив, що делегація його уряду готова брати участь у переговорах, як тільки буде визначена їх дата.

За словами сирійського президента, у переговорах має взяти участь «справжня» сирійська опозиція. «Коли я кажу «справжня», то маю на увазі ту, що має коріння в Сирії, не саудівську, чи французьку, чи британську. Сирійська опозиція має обговорювати сирійські проблеми», – сказав він.

Асад також відмовився виключити можливість свого висування на новий президентський термін у Сирії в майбутньому, заявивши, що це залежатиме «від волі сирійського народу».

Росія, Іран і Туреччина запропонували провести мирні переговори у столиці Казахстану Астані, а турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу заявив, що зустріч може початися 23 січня.

Попри те, що сирійські опозиційні угруповання обговорюють можливість переговорів в Астані, офіційно вони не оголошували, чи планують брати в них участь.